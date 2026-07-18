„A miniszterelnök úr tényleg nem bír megpihenni: szombati posztjában lényegében épp a választójogi korhatár 16 évre való leszállítását kezdeményezi, közben a saját politikai sikerei kapcsán a fiatalokat méltatja!

Tudjuk, ebből a korosztályból igen sokan szavaztak rá, az okokat ezúttal hagyjuk. Ez a legújabb javaslat tehát itt és most a Tisza újrázási esélyeit növelő, megint csak példátlan kezdeményezés!