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tisza korhatár választójogi korhatár Magyar Péter

A miniszterelnök úr tényleg nem bír megpihenni

2026. július 18. 11:02

Szombati posztjában lényegében épp a választójogi korhatár 16 évre való leszállítását kezdeményezi.

2026. július 18. 11:02
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Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
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„A miniszterelnök úr tényleg nem bír megpihenni: szombati posztjában lényegében épp a választójogi korhatár 16 évre való leszállítását kezdeményezi, közben a saját politikai sikerei kapcsán a fiatalokat méltatja!

Tudjuk, ebből a korosztályból igen sokan szavaztak rá, az okokat ezúttal hagyjuk. Ez a legújabb javaslat tehát itt és most a Tisza újrázási esélyeit növelő, megint csak példátlan kezdeményezés!

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A parlamenti ellenzék diszkreditálása, kizárása és folyamatos ostorozása után pedig kicsit disszonáns, hogy Magyar Péter - magát Tisza Istvánnal egy lapon említve, hello, liberális kormányváltók - a “Tisztelt Ház” méltóságának visszaadásáról értekezik!”

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Nyitókép: MTI/Vajda János

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
csapláros
2026. július 18. 12:25
A korhatár leszállításának a feltétele, hogy a szavazáshoz, mint döntéshez, MEGFELELŐ INFORMÁCIÓVAL rendelkezzenek. Ehhez pedig az kell hogy a középfokú és a szakmunkásképzés első két osztályában, az ebből kimaradóknak pedig KÖTELEZŐ jelleggel történjen meg az ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK oktatása: bevezető filozófia történettel (balosság-jobbosság), diktatúrák-demokráciák, állampolgári kötelezettségek és jogok, a politika-politizásás-érdekképviselet fogalma, Magyarországi politikák a rendszerváltás után. Mindez VIZSGAKÖTELEZETTSÉGGEL, érdemjegyre. Akik megbuknak, azok nem engedhetők az urnákhoz. Persze, itt van a szülői és NAGYSZÜLŐI felelősség kérdése is, a NEVELÉS, a családi szokások, a gyermekekkel való beszélgetés, eszmecsere jelentőségének a hangsúlyozása.
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Kétes
2026. július 18. 12:21
Nemsokára javasolni fogja, hogy Népbíróságokat is hozzanak létre és a tagjait talán majd a véresszájú tiszás kommentelők és öregasszonyokkal veszekedő hős influenszerek vagy az Rtl-esek közül választja ki?
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mostar2222
2026. július 18. 12:17
gullwing csapláros A nulla bitesek, akik már csak anyázással tudnak érvelni, mert beleőrültek a bálványuk vereségébe. Az ország szemete vagytok.
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mlotta
2026. július 18. 12:10
Több 100 000 LMBTQIP tartalék a Tiszának.
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