Csökkentené a választói korhatárt Magyar Péter, tiniknek is szavazati jogot adna
A miniszterelnök erről a közösségi oldalán értekezett szombaton.
Szombati posztjában lényegében épp a választójogi korhatár 16 évre való leszállítását kezdeményezi.
„A miniszterelnök úr tényleg nem bír megpihenni: szombati posztjában lényegében épp a választójogi korhatár 16 évre való leszállítását kezdeményezi, közben a saját politikai sikerei kapcsán a fiatalokat méltatja!
Tudjuk, ebből a korosztályból igen sokan szavaztak rá, az okokat ezúttal hagyjuk. Ez a legújabb javaslat tehát itt és most a Tisza újrázási esélyeit növelő, megint csak példátlan kezdeményezés!
A parlamenti ellenzék diszkreditálása, kizárása és folyamatos ostorozása után pedig kicsit disszonáns, hogy Magyar Péter - magát Tisza Istvánnal egy lapon említve, hello, liberális kormányváltók - a “Tisztelt Ház” méltóságának visszaadásáról értekezik!”
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A miniszterelnök erről a közösségi oldalán értekezett szombaton.
Nyitókép: MTI/Vajda János