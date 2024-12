Szijjártó elárulta: volt olyan, mikor nem ismerték fel, hogy ő a külügyminiszter (VIDEÓ)

Szijjártó Péter a TikTok-on osztott meg egy kérdezz-felelek videót, ahol több érdekes dologról is beszélt, a végén a háborúra is kitért. A külügyminisztertől megkérdezték: „melyik külföldi országban volt a legviccesebb története?”

Szijjártó azt mondta, két éve adventben elment Katarba a hajnali misére, pont akkor szálltak le repülővel és a külügyminiszter kapucnis pulcsiban és farmerben volt.

Hozzátette, Budai Gyula akkor is nagyon elegáns volt, a mise végén a pap megemlítette, hogy a misén részt vett a magyar delegáció is és akkor mindenki megtapsolta Budai Gyulát.

A külügyminisztertől a budapesti futóversenyt is megkérdezték, azonban ő kifejtette, hogy nem indul, mivel frusztrálja, hogy évről vére egyre lassabb. Szijjártótól azt is megkérdezték, hogy milyen nevet adna szlovák-magyar-szerb tengelynek. A külügyminiszter elnevezte „Pozsony-Budapest-Belgrád tengelynek” és hozzátette, hogy szerinte bővülni is fog.

A külügyminiszter válaszolt arra is, holnap vége lesz-e a háborúnak: úgy fogalmazott, „ez egy komoly kérdés és jó lenne, hogyha igennel lehetne válaszolni”.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala