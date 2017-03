Már kilenc hónappal a berlini terrortámadás előtt tudták: Amri készül valamire

2017. március 26. 11:25

Kilenc hónappal a berlini terrortámadás előtt már tudtak arról német hatóságok, hogy a tunéziai elkövető öngyilkos merényletre készül. A bűnügyi hatóságok már akkor Anis Amri kitoloncolását javasolták, mégsem történt semmi.

Már 2016 márciusában a német hatóságok látókörében volt a nyugat-berlini karácsonyi vásár látogatói elleni teherautós gázolásos terrotámadás elkövetője. Az észak-rajna-vesztfáliai bűnügyi hatóság ugyanis már akkor figyelmeztette a tartomány belügyminisztériumát Anis Amri tevékenységére, hozzátéve: az illetőt ki kellene toloncolni Németországból. A bűnügyi hatóság egy, a minisztériumnak címzett bizalmas dokumentumban arra figyelmeztetett, hogy a tunéziai férfi terrortámadást tervezhet, tudta meg a Bild am Sonntag.

„Amrin keresztül fennáll a veszély egy öngyilkos merényletre” – áll a bulvárlaphoz kiszivárgott bizalmas jelentésben. A nyomozók többek közt azt követően javasolták Anis Amri Németországból való kitoloncolását, hogy alaposan kielemezték a férfi chateléseit, amelyben szerepelt a »dougma« szó is, ami az észak-rajna-vesztfáliai hatóság szerint az öngyilkos merénylet metaforájaként értelmezendő.

De miért nem toloncolták akkor ki a férfit azonnal? Mert a tartomány belügyminisztériuma úgy látta, a lépés jogilag nem kivitelezhető. Erre Ralf Jäger, Észak-Rajna-Vesztfália szociáldemokrata belügyminisztere a tavaly karácsonyi berlini terrortámadást követően is felhívta a figyelmet – kérdés, hogy ez a most kiszivárgott információk alapján is megállja-e a helyét.