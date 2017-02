John Fonte: Eltorzult a liberális világrend

A klasszikus liberalizmus mára nemzetek fölötti progresszivizmussá, radikális ideológiává alakult, ami eltorzította a liberális alapokon nyugvó világrendet John Fonte, az amerikai konzervatív Hudson Institute vezetője szerint. A Budapesten előadó Fonte ugyanakkor úgy látja: mára mind a politikában, mind a szellemi életben megjelentek a progresszivisták kihívói, akik a hagyományos nyugati életmód és világ védelmezői lettek. Erre viszont a hisztéria a válasz.

Újra eltemették Francis Fukuyama történelem végéről szóló téziseit: John Fonte, az amerikai konzervatív Hudson Institute igazgatója a budapesti Danube Institute demokrácia-konferenciáján ugyanakkor nem csak erről, hanem jóval többről, a liberalizmus mai állapotáról is beszélt előadásában.

Transznacionális progresszivizmus

Fonte szerint a hagyományos liberalizmus az elmúlt egy-két évtizedben transznacionális progresszivizmussá alakult, amely posztliberális és posztdemokratikus ideológiaként terjeszkedik a világban a nemzetek fölötti szervezetek segítségével.

Ennek a '68-as eszméken, marxizmuson és frankfurti iskolán alapuló ideológiának a fő alanyai Fonte szerint az identitáscsoportok. Alapvetésük szerint a társadalmak csakis elnyomókból és elnyomottakból állnak. Az elnyomók jellemzően a fehér, keresztény férfiak, míg az elnyomottak a nők, valamint minden kisebbség, az etnikaitól a migránsokon keresztül a szexuális kisebbségekig.

A globális progresszivisták Fonte szerint globális kormányzást akarnak létrehozni a nemzetek fölötti jogrendszerek segítségével. Ebben szövetségeseik a baloldali pártok és médiumok, egyes üzleti vezetők, valamint az ENSZ és az EU nemzetközi szervezetei. Az előadó úgy véli: ez az új liberalizmus messze esik már a klasszikus liberalizmus céljaitól és világától. „Magyarország nem illiberális – az Európai Unió az” – folytatta Fonte. Az EU szerinte liberalizmus-deficitben szenved.

John Fonte úgy látja: a kilencvenes évek óta tovább radikalizálódnak a progresszívek. Amerikában erős szövetségesre találtak a Demokrata Pártban, és az utóbbi években Barack Obama kormányzatában. Az Obama-kormányzat a liberális elveket valló civil szervezetekkel együttműködve akarta terjeszteni a progressziót Amerikán belül és a nagyvilágban is.

Fonte előadásában itt természetesen előkerült Soros György is, mint az egyik olyan szereplő, aki a nemzetek fölötti progresszió élharcosa. Az amerikai konzervatív think tank vezetője Macedóniát hozta fel példaként, ahol az amerikai kormányzattal együttműködő ügynökségek és civil szervezetek meglehetősen nyíltan felléptek a helyi kormányzattal szemben.

John Fonte

Itt vannak a kihívók

A progresszió hívei azonban most új kihívókkal találták szembe magukat John Fonte szerint. Most négy nagy kihívás számukra a Brexit, Donald Trump győzelme, az Európa-szerte erősödő nemzeti erők, valamint az izraeli, Netanjahu-féle nemzeti jobboldal. Úgy látja, Donald Trump ugyan követ el hibákat, de most már a delegitimizálása, aláásása folyik. Míg Obamának a szövetségese, addig Trumpnak az ellensége az amerikai mainstream sajtó.

Fonte ugyanakkor úgy látja: megjelent az új, immár szuverenista értelmiség is, amely eszmei hátteret ad az új mozgalmaknak. Szerinte ez az új értelmiség a nyugati világ identitásának zsidó-keresztény alapokon álló, iszlamizmus- és '68-ellenes védelmezői.

Az új fejleményektől persze megriadt az eddigi véleményelit. „A globalista válasz a hisztéria, a címkézés, a világvége-hangulat” – folytatta a Hudson Institute vezetője.

„A liberális világrend eltorzult. Régen nem volt ennyire erős az internacionalizmus” – fejtette ki John Fonte. „A progresszívek most már az emberi jogokat is újrafogalmazták a gender ideológia érdekében” – folytatta.

„Mi a tét?” – ért végül előadásása zárásához a Hudson Institute vezetője. „A tét az: fenntarthatjuk-e eddigi életmódunkat, hagyományainkat, erkölcseinket? Eldönthetik-e a nemzetek, mit akarnak, vagy valaki más döntsön helyettük és fölöttük? A végső kérdés: ki kormányoz? Jogunk van-e önmagunkat kormányozni? A válaszom: igen” – zárta előadását John Fonte a Danube Institute budapesti konferenciáján.