A „megerősítő beleegyezés” bajnokai szerint az intim együttlétbe való beleegyezés nem olyasvalami, ami két ember ügye, és amit néma gesztusok, pillantások, mozdulatok fejeznek ki. Hanem egyértelműen, szóban kifejezendő dolog, ami az erre kifejlesztett fogalmakkal lehet megtenni.

„Nemrég egy londoni vitán egy fiatal nő megemlített esetet, amikor egy barátnője ágyba bújt egy férfivel egy parti után. Egy idő után a pasi megköszörülte a torkát, és megkérdezte az illetőt, hogy »beleegyezik-e a szexuális aktivitásba«. A hölgy hirtelen olyan hülyén érezte magát, hogy azonnal távozott.

A kortárs akadémiai közeget két bevett álláspont jellemzi a szexuális együttlétbe való beleegyezés kapcsán. Az egyik, hogy a beleegyezésnek egyértelműnek és kinyilvánítottnak kell lennie. Másodszor, hogy a beleegyezés mikéntjét tanítani kell. A »megerősítő beleegyezés« (affirmative consent) bajnokai szerint – akik az utóbbi időben vetették meg lábukat az amerikai és európai egyetemeken – az intim együttlétbe való beleegyezés nem olyasvalami, ami két ember ügye, és amit néma gesztusok, pillantások, mozdulatok fejeznek ki. Hanem egyértelműen, szóban kifejezendő dolog, ami az erre kifejlesztett fogalmakkal lehet megtenni. Azaz a beleegyezés akkor él, ha olyan kifejezésekkel adtuk a másik fél tudtára, amit csak egy jogász érthet: »beleegyezem«; »igen, beleegyezünk, hogy szexelünk!« Esetenként még formanyomtatványok is rendelkezésre állnak, amelyeket alá kell írni. Sőt, még egy mobilalkalmazás is van rá, amelyben meg lehet jelölni, hogy kivel szeretnél szexuális kapcsolatba keveredni. Nyomj egy egyértelmű »igent«, és »a beleegyezés megerősítve«. Milyen romantikus!



A megerősítő beleegyezés rengeteg furcsa reakciót ki tud váltani, ezért kell iskolában tanítani. A való világban eközben a szeretők képesek a szemükkel, pillantásukkal tudtára adni a másiknak, hogy beleegyeznek. Az megerősítő beleegyezés furcsa világában egy elképzelt harmadik félnek kell hallania a hangos beleegyezést.



»Szexbürokráciában élünk« – jelenti ki két, Harvardon tanító jogászprofesszor a California Law Review legújabb számában. Jacob és Jennie Suk Gersen arról értekezik, hogy »a nemi diszkrimináció és a szexuális erőszak miatti szabályozási elképzelések folyamatos előretörése oda jutott, hogy a szabályozott területekbe már hétköznapi szex is beletartozik«. Egyes amerikai egyetemek odáig jutottak, mutatnak rá, hogy nem csupán definiálják, hogy mi a megerősítő beleegyezés, hanem szerződéseket köttetnek a felekkel, amelyek tartalmazzák a használandó kifejezéseket is. A University of Wyoming például leszögezi, hogy »minden más, ami kevesebb, mint önkéntes, józan, lelkes, szóbeli, kényszermentes, folyamatos, aktív és őszinte beleegyezés, az szexuális visszaélésnek minősül.« Mivel a testbeszédet félre lehet érteni, ezért az egyetem leszögezi, hogy a beleegyezés olyan szavak formájában képzelhető el, mint »igen!«, esetleg »igen, igen, oh, igen!«. Az egyetem még javasol is egyes fordulatokat, amelyeket a diákoknak használniuk kellene szeretkezés közben.”