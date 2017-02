Tarlós: Demszky nagyon furcsán viselkedik az OLAF-jelentés óta

A főpolgármester szerint az OLAF 4-es metróról készített jelentéséből kitűnik, hogy Budapest jelenlegi vezetése érintetlen az ügyben. Tarlós István a Lánchídrádiónak nyilatkozva megjegyezte azt is: furcsa, hogy Demszky Gábor anélkül fogadott ügyvédet, hogy bármivel meggyanúsították volna, és azt is, hogy a jelentés nyilvánosságra kerülése óta elhatárolódik a 4-es metrótól, miközben korában épp ellenkező módon állt a projekthez.

Teljesen érintetlennek nevezete Budapest jelenlegi vezetését Tarlós István főpolgármester az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a 4-es metró beruházásáról szóló jelentésében észrevételezett szerződések ügyében. A főpolgármester kedden a Lánchíd Rádió reggeli műsorában kiemelte: egyetlen egy kivétellel valamennyi megállapítás a 2010. évi választást jelentősen megelőző időpontokat érinti. A legsúlyosabbak, így az Alstom-szerződések ügye is még a 2006. évi választások előtt születtek meg – mondta.

„Nem nagyon hiszem, hogy van miről beszélni” – fogalmazott a főpolgármester, rámutatva arra, hogy az egyetlen 2010 utáni észrevétel az OLAF részéről „pusztán” az ellenőrző mérnök cseréjére vonatkozik. Az ellenőrző mérnökkel a szerződést 2006 júniusától kötötték meg határozott időre 2012-ig. Azt írja erről az OLAF, hogy a mérnök szerepét egy olyan vállalat töltötte be, amely komoly összeférhetetlenségben állt több kivitelezési alvállalkozóval is, és szabálytalan kifizetéseket eszközölt – mondta el Tarlós István.

Mint kifejtette, a mérnököt le akarták cserélni, ezért 2010 után kétszer is kiírtak közbeszerzést, de ezeket megtámadták feltehetően időhúzás céljából. A mérnök „in-house” beszerzése 2012 decemberében történt meg, amikor is a BKK Közutat – kormányzati hozzájárulással – megbízták az ellenőrzői tevékenységgel. Közölte, ezzel kapcsolatban az OLAF a közbeszerzési eljárás elmaradását helytelenítette, de egyúttal megállapította, hogy a mérnökcserével megszüntettek egy súlyos szabálytalanságot.

Hangsúlyozta azt is, hogy a jelenlegi városvezetés rengeteg pénzt visszaszerzett a 4-es metró beruházáshoz kapcsolódó „borzalmas szerződések újratárgyalásával”. Emlékeztetett arra is, hogy 2011 januárban feljelentést tettek.

Tarlós István szólt arról is, hogy Demszky Gábor volt szabad demokrata főpolgármester idején a főváros vezetése egy metrószerződést sem vitt be a Fővárosi Közgyűlés elé. Nem tudni kik és hol döntöttek – jegyezte meg. Furcsának nevezte, hogy Demszky Gábor anélkül, hogy meggyanúsítanák, ügyvédet fogad és hirtelen kijelentik, hogy semmihez nincs köze. Az a furcsa, hogy pont az ellenkezője hangzik el, mint korábban, azaz, hogy Demszky Gábornak van a legtöbb köze a 4-es metróhoz, és most az OLAF-jelentéssel 180 fokot fordult a dolog – mondta a főpolgármester, megjegyezve: ezzel semmi olyat nem akar állítani, hogy Demszky Gábort „konkrétan és biztosan jogi felelősség terhelné, de ez a magatartás furcsának tartható”.

Annak kapcsán, hogy a kormány nyilvánosságra hozta az OLAF-jelentést, azt mondta: a lényeg az, hogy a jelentés megjelent és hogy abban mi áll. „Ideje lenne nem a különböző véleményekről, fantazmagóriákról beszélni, hanem megnézni a jelentést” – fogalmazott Tarlós István. (MTI)