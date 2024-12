Óriási hír: Szoboszlai Dominik megerősítette, hogy a Liverpool szeretné megszerezni Kerkezt

A Goal.com szerint legutóbbi bajnoki forulóban a Liverpool és a Man City játékosmegfigyelői is személyesen nézték meg Kerkez Milos játékát, és teljesítménye valószínűleg meggyőzte őket, hogy megéri megszerezni a hátvédet. Úgy tudni, a Liverpool felvette a kapcsolatot a magyar válogatott védőjének képviselőivel, sőt a hírek szerint már el is készítették az ajánlatot Kerkezért. A Liverpool helyzetét könnyíti, hogy a klub sportigazgatója, Richard Hughes tavalyig épp a Bournemouthnál dolgozott, ám az biztos, hogy mivel ennyi klub szeretné megszerezni, a hátvéd szerződtetée drága mulatság lesz.

A legfrissebb hírek szerint a Bournemouth 40-50 millió körüli összeget szeretne Kerkezért, és úgy tűnik, a Liverpool tényleg nagyon szeretné megszerezni a labdarúgót, ám hivatalosan még nem tettek ajánlatot érte.

A napokban az is kiderült, hogy Szoboszlai Dominik is megerősítette, hogy a Liverpool érdeklődése valós, Kerkez Milos „tényleg képben van”, és a

Mindezt Sallói István, a Zalaegerszegi TE sportigazgatója mondta el a Terjes Terjedelem podcast legutóbbi részében, kiemelve, hogy beszélt Szoboszlaival, azaz első kézből származnak az értesülései.„Nagyon jó formában van, a Liverpoolnál abszolút terítéken van (az igazolás), az a sportigazgató (Richard Hughes), aki őt kivitte Angliába, ő van most ott a Liverpoolnál. Szoboszlai Dominikkal is beszéltünk erről, és ő is úgy tudja, hogy képben van, hogy valós az érdeklődésük.” – fogalmazott az adásban Sallói.