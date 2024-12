Gazdasági apokalipszis jöhet, ha lenyúlják ezt a pénzt!

Boros Gergő, a Stradamus Zrt. tanácsadó testületi tagjának írása

Sokszor a rövid távú célok elérése miatt képesek vagyunk feláldozni a hosszú távú céljainkat. De van, amikor egy gyors és átgondolatlan döntésünknek nem vagyunk képesek belátni a hosszú távú következményeit. Erre vonatkozólag sok-sok pszichológiai kísérletet végeztek már, amelynek az eredményei mind egy irányba mutatnak. Dönteni csak higgadtan, minden részletre kiterjedően szabad.

A nyugati világ vezetői most egy elhamarkodott elhatározásra készülnek, ami bár jelenleg jó ötletnek tűnik, alapjaiban rengetheti meg a világnak a Nyugatról alkotott képét. Ez pedig akár gazdasági apokalipszishez is vezethet. Ebben az esetben azért az apokalipszis a jó szó, mert a gyakorlati helyzetet kitűnően írja le, ugyanis ebben az esetben valóban „lehull a lepel”.

Az a döntés pedig, amire a Nyugat egyre jobban készül, nem más, mint a nyugati pénzintézetek által zárolt orosz devizatartalékokra kimondott egyszerű „einstand” – magyarosan: lenyúlás. Most még csak a pénzügyi vagyon hozamának eltulajdonítása van napirenden, ami önmagában is rombolja a bizalmat, de egyre erősebbek a hangok, hogy magát a tőkét is a Nyugat saját belátása szerint kellene felhasználni. Ez jelen esetben Ukrajna megsegítését jelentené (papíron legalábbis), de az összegek végső célja természetesen nem látható tisztán.

Egy ehhez hasonló döntés nem jellemezhető az energetikai szankciók idején használt hasonlattal, miszerint Európa lábon lőtte magát. Ugyanis egy ilyen döntés esetén Európa és a nyugati világ közvetlenül röpítene golyót a fejébe.

Miért? Mert a nyugati dominancia és az ebből származó magas nyugati életszínvonal négy tételen alapul:

A világ legerősebb katonai ereje (NATO). A világ legnagyobb tőkepiacai (USA+EU). A megbízható és átlátható nyugati jogrendszer. A bizalom.

Egyikből következik a másik. Ha a világ bízik a Nyugatban, akkor elfogadják annak törvényeit, és bizonyos esetekben akár alá is vetik magukat annak (választott bíróságok). Ha elfogadják a törvényeket, akkor annak betartásával játszanak maguk is. Ha így játszanak, akkor ők is a kapitalizmus nevű játékot űzik, még ha kicsit néha módosítanak is rajta (lásd államkapitalizmus). Ha pedig a kapitalizmus szerint működnek, akkor nem kerülhetik el a legnagyobb és legjobban működő nyugati tőkepiacokat.