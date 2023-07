700-800 ezer egy csúcstelefon? – Ezért ilyen drágák a mobilok!

Hosszabb ideig használjuk a telefonjainkat

Az elektronikai eszközök nagy része, ezáltal az okostelefonok eladásai csökkennek, és ennek az egyik fő oka, hogy tovább tartjuk meg a készülékeinket, mint korábban. A Strategy Analytics kutatócég szerint 2014 óta egyre hosszabb ideig őrizzük meg az okostelefonjainkat. A csúcsot 2020-ban érték el, amikor a felhasználók rekordhosszúságú, 43 hónapig, azaz valamivel több mint három és fél évig tartották meg a telefonjaikat.

Az eladások visszaesésével a vállalatok emelik az árakat, hogy fenntartsák a nyereségességet. Miközben az okostelefon-eladások 2019 óta csökkenő tendenciát mutatnak a Statista szerint, a bevételek általában véve stabilak. Ez a tendencia az áremelésekkel magyarázható.

Meg kell fizetni a luxust

Számos olyan okostelefon létezik a piacon, amely az átlagos igényeket kielégíti, és ennek megfelelően árazták be. Nem mindenkinek van szüksége hatalmas teljesítményre és fényképezőgépeket meghazudtoló kamerára.

Azonban ha mégis piacvezető telefonra áhítozunk, akkor azt meg is kell fizetni. Ha prémiumkategóriás készülék mellett döntünk, akkor gyakorlatilag a luxusért, esetleg a jobb szoftveres és ügyfélszolgálati minőségért, illetve természetesen a márkaértékért fizetünk a legtöbb esetben. Az igazi ár-érték arány a középkategóriás szegmensben van. Emellett a prémium-okoskészülékek marketingtaktikája azt mutatja, hogy ezeket az emberek már közel sem csupán telefonoknak tekintik.

Ezek igazi státuszszimbólumok, luxuscikkek, amelyeket birtokolni valamiféle felsőbbrendűséget kölcsönöz a fogyasztónak. Hiszen dicsekedni, villogni is lehet azzal, ha egy csúcstelefon félmillió forintnál is drágábban jut el a vásárlóhoz, akkor is, ha valaki csak részletre tudja megvenni, és akkor is, ha fél-egy év múlva harmadannyit ér a készüléke.

Összességében tehát a vállalatoknak nyomós okaik vannak az áremelésekre, azonban a piacon szerencsére bőven van miből válogatni. Érdemes körülnézni, és olyan készüléket választani, amely megfelel az igényeinknek, és ki is használjuk a csodálatos új funkciókat.

Web: makronom.eu

Címlapfotó: shutterstock