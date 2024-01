Ilyen az EU, amikor az igazi dolgát teszi

Mint rendesen, jó híreket jöttem mondani, mindenféle újságírói malícia nélkül. Mert a rossz brüsszeli hírek özönében meg kell látnunk azt is, ami jó – és amit irigyel tőlünk, uniós tagoktól kerek e világ.

Nem a nagy dolgokról beszélek, és nem is az evidensekről. Nem arról, hogy sokan szeretnének világszerte az EU békéjében és gazdagságában élni, s hogy a legfejletlenebb tagállam polgárainál is jó hétmilliárdan laknak szegényebb helyen. A kis dolgokról beszélek, amelyek napról napra megkönnyítik az életünket és az uniós polgártársakét; a vámvizsgálat, kérdés, sőt fékezés nélkül átléphető határokról vagy arról, hogy számunkra a roamingdíj már csak rég meghaladott rémemlék. Évről évre születnek ilyenek. Most is született egy, amire talán csak a technológia szerelmesei figyeltek oda. Pedig az EU történelmet írt: megmérkőzött egy globális nagyvállalattal, a világ urainak egyikével – és ő jött ki győztesen.