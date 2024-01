Állítja a román férfi: „aludt”, ezért nem vette észre, hogy 9 órán keresztül próbálták őrizetbe venni a rendőrök

Nem mindennapi esetről számol be a Maszol, amelynek „főhőse” egy nyugdíjazott rendőr. A férfi fenyegette szomszédját, és be is törte lakása ablakát. Ezután visszavonult saját otthonába, ahonnan a helyszínre érkezett hatóságok közel kilenc óra elteltével tudták csak kihozni és őrizetbe venni.

A férfi azt mondta a újságíróknak, hogy azért nem nyitott ajtót és tárgyalt a rendőrökkel, mert altatótablettát vett és elaludt. Azt állítja, hogy bár korábban is voltak vitás ügyei a szomszédjaival, azok mind szeretik, csupán ez a földszinten lakó nő nem, aki szerinte szándékosan próbálja lejáratni. A problémát a vízvezeték okozta, állítólag a csatlakozás a férfi lakásán halad át, aki elzárta a csapot. „Emiatt jelenetet rendezett” – mondta. Túlkapásnak tartja, hogy őrizetbe vették a történtek kapcsán, szerinte tízből hét román fenyegetőzik.

