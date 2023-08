Önmaguk ellenzékei – Mire jutottak a balos pártok a nyári hónapokban?

Baranya Róbert és Kacsoh Dániel írása a Mandiner hetilapban.

A DK-vezér Gyurcsány Ferenc augusztus 20-án kenyérsütős poszttal, a Momentum augusztus 22-én kordonbontással zárta a nyári szünetet. A többi baloldali párt nem húzott ilyen éles vonalat a vakáció-uborkaszezon és a dolgos politikai hétköznapok közé, ráadásul saját közlésük szerint valamennyien aktív felkészüléssel töltötték a forró hónapokat.

Miközben a kormány jelentős aktivitást mutatott, a gazdasági helyzet miatt pedig Orbán Viktor lényegében megtiltotta a nyaralást a kulcsminisztereknek, az ellenzék különösebben nem törte magát. Ami – ahogy arra a Telex és a HVG is rámutatott – azért is furcsa, mert nekik a válsággal sújtott időszak, a gazdasági növekedés megakadása, az infláció meglódulása, a lakossági hitelek megdrágulása mind esélyt kínálnak politikai értelemben. A Telex érezhetően frusztrált szerzője szerint „az ellenzéki pártok tevékenysége első blikkre kimerült abban, hogy Facebook-posztokban, sajtóközleményekben és sajtótájékoztatókon reagáltak a napi hírekre, újságcikkekre és kormányzati döntésekre, esténként pedig bejártak az ATV műsoraiba elmondani ugyanezt. Hónapok óta egyetlen olyan témát sem tudtak felépíteni, ami akár csak egy napra is meghatározta volna a közbeszédet”.