Lenyűgöz Magyarország kitartása – amerikai jogászprofesszor a Mandinernek

Olyan világban élünk, amely a folyamatos újítást és változást részesíti előnyben, de vajon milyen felelősségünk van abban, hogy megőrizzük mindazt, ami érték?

Ez könnyű kérdés egy konzervatív gondolkodó számára. Edmund Burke gondolatát felidézve a társadalom nemcsak az élők, hanem az élők, a holtak és a még meg nem születettek közötti szövetség. Ezért kötelességünk felismerni és megőrizni elődeink vívmányait, közöttük nemzetünk történelmi erényeit és erejét, illetve kötelességünk azon munkálkodni, hogy mindezt unokáink is élvezhessék. Emellett azonban az amerikai konzervatívok furcsa helyzetben vannak, amikor változásról gondolkodnak. Alapító atyáink, mint Thomas Jefferson, Benjamin Franklin és Alexander Hamilton, forradalmárok voltak, akik jórészt nagyon is hittek az emberi fejlődésben és javulásban. Hozzájuk hasonlóan én is hiszek abban, hogy az emberek és a társadalmak fejlődhetnek. De a mai közhangulattal ellentétben úgy vélem, a társadalmak csak nagy erőfeszítések és áldozatok árán fejlődnek, majd meglepően könnyű gyorsasággal süllyednek katasztrófába.

Számos nyugati ország nem mérlegeli, hogy jó-e a bevándorlás a nemzetnek és a polgárainak”

A kommunizmus, majd a rendszerváltoztatás korszakát átélő közép-európaiak számára az Egyesült Államok, Elvis Presley földje a szabadságot és a lehetőségeket jelentette, ahol az álmok valóra válhatnak – azokat a dolgokat, amelyekből a vasfüggöny mögött hiányt szenvedtek. Valami azonban drámai módon megváltozott, az USA folyamatosan veszít varázserejéből. Véleménye szerint mi áll emögött?

Ez a kérdés a saját korommal szembesít, mert ma már alig ismerem fel azt az országot, amelyben felnőttem és a tanulmányaimat végeztem. Harminc évvel ezelőtt, amikor még egyetemista voltam, nagy szabadságot élveztünk a barátaimmal, a diákok és a professzorok azt mondhattak, amit akartak. Az emberek sokkal viccesebbek és vidámabbak voltak. Azt hiszem, azért volt így, mert tudtunk nevetni a nemek, a más vallási vagy faji hátterű emberek közötti különbségeken. A kényes kérdéseket őszintébben és kevesebb politikai színezettel lehetett megvitatni. És tapasztalatom szerint ez a szabadság tette lehetővé, hogy a különböző hátterű emberek könnyebben összebarátkozzanak. Nem akarom eltúlozni a dolgokat, hála Istennek, nem egy 20. századi önkényuralmi diktatúrában élünk. Azonban az egyetemek ideológiai ferdítése, a munka­helyeket szabályozó, kiterjedt zaklatási törvények és a fokozatosan teret nyerő öncenzúra olyan társadalomhoz vezet az Egyesült Államokban, amely intellektuálisan elkényelmesedett, tompább, hazugabb és félénkebb, mint a korábbi évtizedekben. Emellett úgy gondolom, hogy az USA egy lopakodó gazdasági szklerózissal néz szembe.