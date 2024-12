„Az RMDSZ a maga 6,4%-ával nagyot nyert, hihetetlenül jól mobilizáltak az elnökválasztás első körös eredményével, a román szélsőjobboldali veszéllyel minden létező platformon – még az Untappd nevű sörértékelő alkalmazásban is – riogatva a szavazóikat: öt megyében is a magyar párt végzett az élen, Hargitában ráadásul úgy értek el 88%-ot, hogy nem volt más párt, amely átugrotta volna helyben az 5%-os küszöböt. A szélsőjobboldal ott szerepelt a leggyengébben, ahol az RMDSZ erős volt – igaz, Hargita megyében így is volt egy település (Galócás), ahol az SOS Románia nyert. Az RMDSZ kapcsán ugyancsak érdemes kitérni a polgármesterek és a romániai patrónus-kliens rendszer választásra való hatására: a leglátványosabb példa talán az, hogy Bákó megyében túl sok szavazatot nem kaptak eddig, miután azonban nemrég lett két polgármesterük is Gyimesbükkön és Gajcsánán, hirtelen elkezdtek szállítódni nekik a szavazatok, mindkét településen az élre repítve a magyar pártot. De eleve, általánosan elmondható, hogy minden párt ott szerepelt jól, ahol polgármestert ad.”