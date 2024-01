„Az olyan polgármesterek sikeressége, és megkérdőjelezhetetlen újrázása, mint Őrsi Gergely, Soproni Tamás vagy Baranyi Krisztina, azt mutatja, hogy ha a fővárosiak ellen küzdő kormánytöbbség helyett olyanokat választanak, akik minden kerületi polgár érdekében akarják kormányozni a városrészüket. Akkor lehetséges a politikai siker.

Karácsony Gergely is így kezdte 2019-ben. Díszpolgári címet adott Tarlós Istvánnak. Aztán a szellemi polgárháború elleni küzdelem helyett Orbán legyőzését hirdette előválasztási kampányában és a tragikus politikai villamosbalesetéig a szellemi polgárháború egyik sánca mögül ropogtatta a panelgépfegyverét.

Ha már Karácsony Gergely visszalépésénél és annak következményeinél tartunk: mindenkinek az volt az elvárása a negyedik kétharmad után, hogy legyen valami újdonság az ellenzéki politikában, mert ez így nem megy. Mi az LMP-ben erre tettünk ígéretet. Az, hogy köztársaságpártinak hívjuk magunkat, a többségi után az arányos választási rendszerről is megállapítjuk, hogy csak az összefogás esetén nincsenek elveszett szavazók, és azt mondjuk, hogy bárki indul, Orbán Viktor az ellenfél, az nem új ajánlat, az a legrosszabb, sokszor bukott politika felmelegítése.

Most a felmelegítés paródiájaként azt látjuk, hogy Karácsony Gergely a Párbeszéd Európa Parlamenti listájának ötödik helyére is felkerült. Bár több ígéretet is tett – olyat, hogy nem lesz miniszterelnök-jelölt 2022-ben, olyat, hogy eltávolodik a pártpolitikától –, ismét és újra

úgy döntött, hogy a város üzemeltetése és a pártpolitika közül az utóbbit választja.

Ez az én döntésemhez nagyon hasonló, annyi a különbség, hogy én nem vagyok Budapest főpolgármestere.

A járatritkítások, az azzal kapcsolatos össze-vissza kommunikáció, a „Rákos-Dubaj” támogatása és a Lázár-féle Budapest bérlet elleni hadjárattal szembeni fegyverletétel mind azt mutatja, hogy Karácsony Gergely konfliktust posztokban vállal, a város ügyei untatják.

A Karácsony Gergely-féle városvezetés évek óta ígéri, hogy villamos épül a Bajcsy-Zsilinszky útra. Ebben igazuk van. Ugyanakkor 2019 óta a BKK a tervpályázatot sem tudta kiírni. Pedig megvan egy pályázatkiírásra a pénz.

Azért, mert Karácsony Gergelyt ez nem érdekli. Ő ismét ugródeszkának használja Budapestet, vagy Brüsszelbe, vagy 2026-ban a miniszterelnök-jelöltségbe.”

***