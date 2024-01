„1. »Sosem voltak olyan jók a kapcsolatok« – itt egyből az érzelmek hangján szól, a barátság húrjai pendülnek meg. Rögtön az elején mindkét »célközönség« (magyarok, szlovákok) kap egy megalapozást, egy simogatást, egy pozitív képet.

2. »Fizikai, a gazdasági és az energiabiztonság« – Itt a gyakorlat, a pragmatizmus szólal meg. Az, hogy olyan megváltoztathatatlan, fizikai adottságok vesznek körül minket, amelyek miatt egymásra vagyunk utalva. Amelyek miatt egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy rosszban legyünk.

Tehát – implicite – elmondja, hogy a viták, emocionális kérdések nem dominálhatják a két ország kapcsolatát. Orbán a továbbiakban beszélt még a közös politikai érdekekről, célokról (migráció elleni fellépés, stb.) is.

Nem örülünk a brüsszeli szuperállami kezdeményezéseknek,

egyáltalán nem örülünk az illegális migrációt legitimálni akaró törekvéseknek.

A migrációval szembeni fellépés egyértelmű, ebben sosem volt vita a két ország között. De ennek a kérdésnek a megfogalmazása, kontextusba helyezése is fontos: az illegális migrációt is a brüsszeli szuperállam akarja legitimálni. A közös céljainkban tehát a közös ellenség is összeköt minket. Nagyon szomorú, hogy Brüsszelt ellenségnek kell hívni, de sajnos ez a helyzet.

És nem, bármennyit is visítana a libsik, nem Európa, nem az Európai Unió, mint eszme és entitás az ellenség. Hanem a »brüsszeli szuperállam«.

De Orbán ezzel a – kétségtelenül nem elhanyagolható súlyú – mondattal nagyjából le is tudta a »brüsszelezést«. Ezen túlmenően elsősorban a két ország (gyakorlati) kapcsolatáról beszélt.”

***