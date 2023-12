Csák János: A saját szintünkön felül teljesítünk

Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! God dag! (svédül: Jó napot kívánok!) Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Házelnök úr, tisztelt vendégeink és ünnepelt Nobel-díjasaink!

Igazi kiváltság és öröm itt ünnepelni a tudományt és a 2023-as Nobel-díjjal kitüntetett kivételes személyiségeket, köztük két magyar honfitársamat is.

Két szó jut eszembe, amikor ezekre a személyiségekre gondolok. Az egyik az inspiráció, a másik a hatás. Nem ez a legjobb az emberiségben? Akkor is, ha politikusok, üzletemberek, tudósok, művészek vagy szülők vagyunk. Hát mi nem hatást akarunk gyakorolni? Inspirálni a gyermekeinket, a diákjainkat, a kollégáinkat és időnként a nemzetünket? De igen, ezt akarjuk: inspirálni és hatást gyakorolni. A tudomány és a személyiségek, akiket ma ünnepelünk, valójában az inspirációt és a hatást képviselik.

Időnként azt hisszük, hogy a tudósok egy másik világban, egy másik kontinensen, egy másik naprendszerben élnek. Pedig valójában, ha belegondolunk, sok közös van bennünk. Először is a kíváncsiság, aztán egy vízió, amelyen el kell gondolkodni, az ügy iránti elkötelezettség, és időnként még az ügy iránti megszállottság is. És szükség van kitartásra is. Nem erre van szüksége egy szülőnek is, amikor gyereket nevel? Kitartásra, türelemre? Még kedvezőtlen körülmények között is, amikor nincs meg a pénz, amikor még a kollégáid sem értenek meg téged. De akkor is maradj az utadon, tarts ki az elképzelésed mellett, és küzdj érte. Ez jellemzi a hőseinket. És végül, de nem utolsósorban a csapatmunka. Ahogy ezúttal is, általában nem egy ember kapja a Nobel-díjat, hanem a világ minden táján dolgozó csapatok. Ha megnézzük az idei fizikai és orvosi Nobel-díjakat, tudjuk, hogy a díjazottak mind együtt dolgoztak, még ha személyesen nem is ismerik egymást. Nemrég jártam Japánban, ahol találkoztam egy Nobel-díjas japán tudóssal, aki elmondta, hogy régóta együtt dolgozik Karikó Katalinnal, de személyesen soha nem találkoztak.

Van tehát két magyar Nobel-díjasunk. Ahogy Nagykövet asszony is mondta, a magyarok szerte a világon nagyon büszkék rájuk. És ha magyar vagy, akkor valójában nemzetközi is vagy. Mi egy kis nemzet vagyunk a nemzetek kereszteződésében, a világ egy nagyon szeles, sőt viharos részén. Népek, seregek jönnek-mennek keletről nyugatra és fordítva, északról délre és fordítva. Mi pedig 1100 éve ott élünk, nagyra becsüljük és büszkék vagyunk örökségünkre.

Ha belegondolnak, akkor a saját szintünkön felül teljesítünk. Nézzék meg a tudományt. Hány Nobel-díjasunk jut egy főre? Az első a fizikában volt, Lénárd Fülöp 1905-ben. Tehát mi már akkor elkezdtük, amikor a Nobel-díjat alapították. A művészetekben is a saját szintünkön felül teljesítünk. Gondoljunk csak Liszt Ferencre vagy Bartók Bélára, és még sorolhatnám. Sőt, a sportban is. Puskás neve ismerően cseng? Vagy csak a 120 éve született Neumann Jánost említsem, aki Stockholmba ugyan soha nem jutott el, de nagy tudós volt. Büszkék vagyunk tehát arra, hogy magyarként hozzájárulunk az emberiséghez.

Azt hiszem, ennek az alapja az, hogy nekünk, magyaroknak vannak ideáljaink. Az ember nem tud eszményképek nélkül élni. És a mi ideáljaink egybeesnek a svéd eszmékkel. Mert mi is ápoljuk a kötődéseinket és szeretjük a családunkat. Nagyon büszkék vagyunk a nemzetünkre és a hazánkra, akárcsak a svédek. Nagyon büszkék vagyunk a szabadságunkra, az egyéni szabadságunkra és az alkotmányos szabadságunkra is. Ami szintén összeköt bennünket a svédekkel az, hogy tiszteletben tartjuk az emberek döntéseit. Nem szoktuk kioktatni egymást. Tiszteletben tartjuk az emberek döntéseit, a demokratikus döntéseket és más nemzetek méltóságát.

Ebben a szellemben gratulálok századjára is Nobel-díjasainknak! Isten áldja tudósainkat az emberiség javára! Isten áldja Svédországot és Isten áldja Magyarországot! Köszönöm szépen!