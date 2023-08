„Hiszen annyi minden történt velünk mostanában – például meteoritok csapódtak be, amelyek egész Európát tönkre tették, az USA is haldoklik… Nemrég oda jutottak – megírta a mandiner vagy a magyarnemzet, oly mindegy –, hogy lelőttek egy embert, csak mert fegyverrel fenyegette az elnököt. Mondta is a mandiner vagy a magyarnemzet vagy mindkettő, a többiek is: »nem biztonságos dolog az USA-ban az elnököt bÍrálni«! És ők prédikálnak nekünk demokráciáról…

Szóval volt itt Covid-meteorit – nálunk haltak meg szinte a legtöbben, de már alig emlékezünk a 65 felettieknek szánt kínai vakcinákra: még a kínaiak sem merték ezt megcsinálni, de mi megmutattuk! Beszélhetett a dolláron hízott, oltásellenes baloldal, amit csak gazdáik akartak – senki sem figyelt rájuk. És mennyi lélegeztetőgépet vásárolt az országnak a folyton levegőben tartózkodó »külgazdasági miniszterünk«, nyilván az orbáni útmutatást követve..! És milyen ügyesen eltűnt az a cég (is) vagy micsoda, amely az üzletet lebonyolította – Kaya Ibrahim is csettintett erre.

Aztán jött az újabb »meteorit«, a Nyugat újabb fegyvere: ellenünk vetették be, de ők rokkantak bele! Miközben náluk kezdettől mostanáig csupán harmadakkora volt az infláció, mint nálunk – nem is kellett olyan harcot vívniuk, mint nekünk, az »Orbán- kormánynak«, magának Orbán Viktornak! –. mi a megbízható előrejelzések szerint már októberre elérjük azt a szintet, amelyen Sorosék májusban vegetáltak..! És ez azóta is így van, hiába kérnek rajtunk számon demokráciát – ahelyett, hogy végre kifizetnék a pedagógusok béremelését…”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd