„Szerda reggel az első poszt, amit megláttam a Facebookon, hogy százszor leírta: »Navracsics Tibor hazudik.« Mi vitte rá erre a »kifakadásra«?

Az a jó, hogy ez a »copy-paste-tel« viszonylag gyorsan megvolt. Ami rávitt erre, az a már tényleg irdatlan mennyiségű »hülyeségmondás«. Valahol már szórakoztató is, hogy ennyire kétségbeesetten próbálkozik. Ami vicces ebben, és amire nagyon kíváncsi lennék, az az, hogy Orbán Viktor vajon tudja-e, hogy át van verve? Nyilván ő ismeri Navracsicsot, tudja, hogy ebből a szempontból mekkora szélhámos. Az »eredmények« pedig azért látszódnak, vagyis az, hogy nincsenek eredmények, és folyamatosan csak megy a »duma«. Az nettó hazugság, hogy itt az Európai Bizottságon múlik bármi is, a pénzeket az Európai Tanács függesztette fel, és a pénzeket a Tanács is tudja visszaadni.

Csak ebben nem bontotta ki Navracsics »az igazság minden részletét«?

Nem, abban sem, hogy mindent megtettek, és mindent megcsináltak. Ez egyáltalán nem igaz. A saját embereik cáfolják, hogy mindent megcsináltak volna. Varga Zs. András, a Kúria elnöke hosszasan magyarázza nyilvánosan – természetesen nagyon függetlenül, mert tudjuk, hogy rettenetesen független –, hogy az igazságügyi reform elemei között például az automatikus ügyelosztást nem is lehet az egész országra kiterjesztve megcsinálni. Magyarul ő maga mondja meg, hogy nem teljesítettek mindent, ami elvárásként megfogalmazódott. Az is csalás, ha azt mondja Navracsics, hogy informálisan megállapodott. Ha valaki informálisan megállapodik a Bizottsággal, az semmi. Itt elfogadott jogszabályszövegek kellenek, elfogadott törvények, optimálisan már hatályban. Bemondásra meg puszira nem fogad el a Bizottság senkitől semmit. Ezt azért Navracsicsnak nagyon illene tudnia, mégis csak az Európai Bizottságnál volt öt évig, mint biztos. Innentől kezdve, vagy ennyire alkalmatlan, vagy hazudik. Szerintem inkább az utóbbi.”

