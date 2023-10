Rekorder együtteshez kerül a magyar válogatott játékos AFC Bournemouth csapathoz igazolva, hiszen Angliában a labdarúgás történetében egy csapat sem töltött több időt a harmadosztályban a cseresznyéseknél.

A becenevet még a hőskorban kapta a csapat, amikor a hazai mérkőzésein piros mezben feszített, ám 1971-ben megváltoztatták, azóta piros-fekete csíkos a mezük, amely erősen hajaz az olasz AC Milanéra. Nem mellékesen:

Kerkez Milos a Milan utánpótlásában pallérozódott egy ideig, onnan került aztán a holland AZ Alkmaar gárdájához.

És ha már a magyar szélső életrajza, Milos a Vajdaságban született, egy Verbász nevű településen, és ezért szerb-magyar kettős állampolgár.

Az AFC Bournemouth több mint száz év után, 2015-ben jutott fel a legfelső osztályba, ahol legutóbb a 15. helyen végzett. Persze angol szinten kiscsapat, hiszen a mértékadó transfermarkt szerint a mostani keret értéke együttesen 256 millió euró. Összehasonlításképpen, az itthon egyeduralkodó Ferencvárosnál ugyanez az érték 53 millió euró.

A csapat stadionja csupán 11 ezer néző befogadására alkalmas, és meg is telik az aréna, ráadásul pénz is van, hiszen a nyár folyamán Kerkez mellett eddig megvették Hamed Junior Traorét a olasz Sassulótól (25,62 millió euró), Romain Faivre-t (15 millió euró) a francia Lyontól és az AS Romától pedig 11 millió feletti összegért a holland Justin Kluivertet. A név ismerős lehet, a fiú édesapja ugyanis Patrick Kluivert, a holland BL-győztes támadó. Kerkezért sem sajnálták a pénzt, mivel a következő szezon végén is szeretnének a Premier League-ben maradni, és megszerezni a történetük legjobb helyezését.

Bournemounth városa amúgy a La Manche csatorna partján fekszik és 187 ezren lakják. Nem volt ez mindig így,

kétszáz éve még egy néptelen partszakasz volt a város helyén, ahol csak dohány és teacsempészek fordultak meg.

A település legismertebb lakója amúgy a világhírű író, J. R. R. Tolkien volt. A Gyűrűk ura szerzője kezdetben pihenni ment a városba, aztán olyannyira megszerette, hogy végleg oda költözött és ott is hunyt el 1973-ban, 81 éves korában. Bournemounth ma már kedvelt üdülő, nyüzsgő éjszakai élettel. Kerkez Milos egyébként – persze ha a vezetőedző, a spanyol Andoni Iraola úgy dönt –, akkor a Premier League nyitányán augusztus 12-én a West Ham ellen, hazai pályán mutatkozhat be. Az ellenfél ismerős a magyar szélsőnek, hiszen a korábbi csapata, a holland AZ Alkmaar pont a West Ham ellen játszotta idén a Konferencia Liga elődöntőjét. Ott a West Ham jutott tovább. Ideje revánsot venni…

