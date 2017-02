Beszáll az MSZP az olimpia-ellenes aláírásgyűjtésbe

Az MSZP közölte: ők is beszállnak a népszavazást szorgalmazó, olimpiát ellenző NOlimpia kezdeményezésbe. „Legyen népszavazás, döntsenek az emberek!” – közölték a szocialisták. A népszavazást kezdeményező Momentum már korábban sürgette más ellenzéki pártok aktivizálódását.

„Olimpiát rendezni, ezermilliárd forintokat elkölteni a közösből nem lehet az emberek megkérdezése nélkül. A NOlimpia népszavazási kezdeményezése mától támogatható, aláírható minden budapesti MSZP-irodában is. Kérünk minden budapestit, hogy jöjjön el és aláírásával támogassa a népszavazási kezdeményezést! Legyen népszavazás, döntsenek az emberek!” – közölte kedden a Magyar Szocialista Párt.

A népszavazást kezdeményező Momentum mozgalom már korábban sürgette az ellenzéki pártok, köztük a szocialisták aktivizálódását.

Hajnal Miklós elnökségi tag a Mandinernek adott interjúban a minap arról beszélt: „Az aláírás alap. Azt az emberektől várjuk. Szanyi Tibor politikus. Tőle ez nem teljesítmény. Tőle azt várjuk, hogy győzzön meg embereket. Tőle és a pártjától. Ahogy az LMP is standol, gyűjt, a szocialisták is megtehetnék. Ez lenne cselekvés. A sajtótájékoztató nem cselekvés. Ha Tóth József Hiszékeny Dezsővel és Szanyi Tiborral karöltve végigkopogtatná a 13. kerületet, már meglenne a szükséges 138 ezer aláírás. Márpedig most csak az számít, meglesz-e. Hogy ki hány nyilatkozatot ad ki: édes mindegy”.